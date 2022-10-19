Золотодобытчики работают на грани рентабельности

Себестоимость добычи золота в РФ выросла в 2022 году на 12-15%, что вместе с дисконтами на его покупку коммерческими банками может к концу года вынудить большую часть золотодобытчиков выйти на нулевую или отрицательную рентабельность, а затем остановить добычу, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы Союза золотопромышленников Сергея Кашубы в Совете Федерации.

По его словам, в 2021 году себестоимость добычи золота составляла 2600-3200 рублей за грамм, при этом она укладывалась в высокую рублевую цену, которая составляла 4241 рубль за грамм. В конце 24 февраля себестоимость выросла до 3000-3600 рублей за грамм, в то время как учетная рублевая цена ЦБ формировалась в диапазоне 2900-3500 рублей за грамм золота.

– Сейчас ряд предприятий работает за гранью рентабельности. <...> Если к этой скромной рублевой цене добавить дисконты коммерческих банков, которые были по 5-7%, у нас уже с апреля-мая где-то половина отрасли работала на грани рентабельности. Если такая политика укрепленного рубля будет продолжаться, то к концу года большая часть (золотодобывающих) компаний, за исключением "Полюса", у которого самая низкая себестоимость добычи в мире, придет либо к нулевой рентабельности, либо к отрицательной, – подчеркнул он.

Он добавил, что "если государство не хочет выкупать золото, то нам его продавать некому. В рамках постановления, о котором сказало Минприроды, мы заканчиваем в рамках лицензионных каникул добычу".

Союз золотопромышленников выступает за возвращение к полномасштабной закупке всего оставшегося на внутреннем рынке золота после удовлетворения внутреннего спроса.