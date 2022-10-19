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13 животных погибло при пожаре в поселке Карлук Иркутского района

В строении содержались кошки. Двух животных удалось спасти, сообщают в ГУ МЧС Иркутской области.

«В поселке Карлук Иркутского района огнеборцы ликвидировали пожар в подсобном хозяйстве. Горело строение, где содержались кошки. Двух животных удалось спасти, 13, к сожалению, погибли», – говорят спасатели.

Сообщение о пожаре поступило в пожарно-спасательную службу в 07:10, возгорание ликвидировали в 08:48. На месте работают 4 пожарных расчёта. Дознавателям МЧС России предстоит установить причину пожара.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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