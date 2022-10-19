МТС проведет серию бесплатных вебинаров для иркутских HR-специалистов, маркетологов и представителей вузов

20 октября — для HR-специалистов, 21-го — проректоров и преподавателей высшей школы, а 25-го для ответственных за цифровую трансформацию компании. Вебинары проходят бесплатно, по предварительной регистрации, рассказали SIA.RU в компании.

20 октября состоится вебинар, посвящённый переносу обучения и адаптации на отечественное ПО. Прежде всего эти знания окажутся полезны для HR-менеджеров и специалистов, а также для директоров корпоративных университетов. Спикеры расскажут, как проводить обучающие вебинары в несколько кликов, собирать тысячи слушателей одновременно, создавать онлайн-курсы и сократить время на администрирование. Начало в 18:00 (ирк. время)

21 октября, на вебинаре «Как внедрить платформу для онлайн-обучения и коммуникаций в вузах» ждут проректоров, руководителей учебных отделов и отделов по информатизации. Они смогут познакомиться, к примеру, с тем, как проводить дистанционно мероприятия со сложным техническим оснащением, как охватить максимальное количество слушателей, как привлекать новых студентов, экономить ресурсы и обеспечивать безопасность данных. Об этом расскажут приглашенные эксперты.

25 октября пройдет вебинар о том, «Как развернуть в компании самую популярную российскую платформу для онлайн-встреч и мероприятий». Эксперты расскажут, как проводить онлайн-встречи на всю компанию из браузера или мобильного приложения (iOS, Android) и при этом сократить время на администрирование: API, технология единого входа (SSO), добавление сотрудников по ссылке и гибкое управление аккаунтами. А также узнаете про обеспечение безопасности данных: отечественное ПО, сервера в РФ, облачная или on-premise версии, соответствие ФЗ №152 о персональных данных и как приглашать до 100 человек на онлайн-встречи и до 10 000 на массовые онлайн-мероприятия в два клика. Начало в 18.00 (ирк. время).