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В Иркутске началось строительство детской поликлиники на Синюшной Горе

Губернатор Игорь Кобзев поручил министерству здравоохранения Иркутской области сформировать рабочую группу для решения вопросов, которые будут возникать в ходе строительства детской поликлиники больницы №10 в Иркутске. Возглавит группу заместитель председателя правительства Приангарья Валентина Вобликова. Поручение глава региона дал  во время рабочего выезда на стройплощадку будущего объекта здравоохранения.

<p>Фото с сайта правительства Иркутской области</p>

Фото с сайта правительства Иркутской области


Как доложил министр строительства Александр Галкин, в ноябре начнутся работы по выносу инженерных сетей, весной следующего года запланированы земляные работы, а также возведение фундамента.    

Губернатор отметил, что строительство поликлиники – большая командная работа и правительства области, и городских властей, и депутатов Думы Иркутска.  

– Уже сейчас нужно организовать процесс закупки необходимого оборудования. Поликлиника должна быть сдана, что называется, «под ключ». Не менее важен и вопрос подготовки кадров. Оба момента – также на контроле рабочей группы, – подчеркнул Игорь Кобзев.

По проекту медучреждение рассчитано на 500 посещений в смену. В шестиэтажном здании будут располагаться педиатрическое, диагностическое, стоматологическое, информационно-аналитическое, физиотерапевтическое отделения, лаборатории, также предусмотрены два бассейна.

Объект строится по проекту «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации». Объем финансирования – почти 1,3 млрд рублей. Сдать поликлинику в эксплуатацию планируют в 2025 году.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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