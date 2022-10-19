В Иркутске началось строительство детской поликлиники на Синюшной Горе

Губернатор Игорь Кобзев поручил министерству здравоохранения Иркутской области сформировать рабочую группу для решения вопросов, которые будут возникать в ходе строительства детской поликлиники больницы №10 в Иркутске. Возглавит группу заместитель председателя правительства Приангарья Валентина Вобликова. Поручение глава региона дал во время рабочего выезда на стройплощадку будущего объекта здравоохранения.



Фото с сайта правительства Иркутской области

Как доложил министр строительства Александр Галкин, в ноябре начнутся работы по выносу инженерных сетей, весной следующего года запланированы земляные работы, а также возведение фундамента.Губернатор отметил, что строительство поликлиники – большая командная работа и правительства области, и городских властей, и депутатов Думы Иркутска.– Уже сейчас нужно организовать процесс закупки необходимого оборудования. Поликлиника должна быть сдана, что называется, «под ключ». Не менее важен и вопрос подготовки кадров. Оба момента – также на контроле рабочей группы, – подчеркнул Игорь Кобзев.По проекту медучреждение рассчитано на 500 посещений в смену. В шестиэтажном здании будут располагаться педиатрическое, диагностическое, стоматологическое, информационно-аналитическое, физиотерапевтическое отделения, лаборатории, также предусмотрены два бассейна.Объект строится по проекту «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации». Объем финансирования – почти 1,3 млрд рублей. Сдать поликлинику в эксплуатацию планируют в 2025 году.