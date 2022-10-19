Право приостановить платежи по кредитам и займам для бизнеса получат мобилизованные владельцы МСП

Предприниматели могут претендовать на кредитные каникулы, если они являются единственными учредителями обществ и одновременно руководят ими, а сами компании входят в реестр МСП. Помимо этого, сведения об учредителе и руководителе в ЕГРЮЛ не менялись после 21 сентября 2022 года, рассказали в пресс-службе Банка России.

Подать требование о кредитных каникулах (льготном периоде) может как сам учредитель ООО, так и человек, действующий по его доверенности.

Кредитные каникулы начинаются со дня обращения либо с более ранней даты, указанной заемщиком, но не ранее 21 сентября 2022 года. Их можно получить по любым кредитам и займам, которые были оформлены на ООО до мобилизации учредителя. После окончания мобилизации срок кредитных каникул продлевается на 90 дней.

В течение льготного периода проценты продолжают начисляться по ставке, определенной договором. После его окончания начисленные, но не уплаченные проценты включаются в сумму основного долга, а срок кредита или займа продлевается таким образом, чтобы периодичность и размер платежей остались прежними.

Новый закон вносит ряд уточнений в порядок предоставления кредитных каникул всем участникам специальной военной операции (СВО), который был установлен законом от 7 октября 2022 года: