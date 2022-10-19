Вернуться на работу, с которой уволились, мечтают 3 из 10 россиян

Джоб-офер своим бывшим сотрудникам в течение последнего года делали 4 из 10 компаний. При этом предложение вернуться на прежнее место работы женщины получают чаще мужчин. В опросах сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие 1000 менеджеров по персоналу и 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

За последний год приглашать уволившегося сотрудника на его прежнее место работы доводилось 38% работодателей. Типичные причины — нехватка на профильных рынках опытных кандидатов и «узких» специалистов, а также повышение зарплаты в компании. С начала года популярность этого способа рекрутинга не изменилась: в январе текущего года повторные оферы практиковало такое же количество работодателей.

Почти каждый второй россиянин (47%) когда-либо получал предложение вернуться на прежнее место работы, при этом 32% отказались, а 15% согласились. Повторные оферы женщины получают заметно чаще мужчин (51% против 42%).

Почему специалисты иногда возвращаются на прежнее место работы? Чаще всего главными причинами называют достойную зарплату (28%), интерес к делу (17%), хороший коллектив (15%) и удобный график (11%). Отказываются обычно из-за низкой оплаты труда (24%), неподходящих условий работы (15%), разногласий с руководством и принципа не возвращаться (по 10%).

Получив предложение вернуться на старую работу, на него согласятся 28% россиян. На такой шаг может мотивировать зарплата (в этом признались 46%), улучшение условий труда (15%), смена руководства (8%), а также повышение в должности (6%) и знакомый коллектив (5%). Лояльные предыдущей компании специалисты в 1,5 раза чаще встречаются среди респондентов с доходом свыше 80 тыс. руб., чем среди опрошенных, зарабатывающих менее 30 тыс. руб. (35% против 24%).