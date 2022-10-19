Эксперты рассказали о влиянии частичной мобилизации на поведение работодателей

Эксперты hh.ru проанализировали, как на фоне частичной мобилизации изменилось поведение работодателей в части приглашения тех или иных соискателей на собеседования.

Результаты исследования показали, что концу сентября работодатели из Иркутской области стали на 4% чаще приглашать на собеседования женщин (в целом по стране этот показатель вырос на 3%). По сравнению с первой неделей месяца доля женских резюме, заинтересовавших местных рекрутеров, выросла с 55% до 59%, а доля мужских, наоборот, сократилась с 45% до 41%.

Наиболее заметно этот тренд выражен в профессиональных сферах «Страхование» (женщин стали приглашать на собеседования на 9% чаще), «Безопасность» (+6%), а также «Спорт, фитнес, красота» и «Административный персонал» (+5%).

Изменения коснулись и возрастных предпочтений в подборе. В последнюю неделю сентября иркутские работодатели на 3% реже приглашали на собеседования соискателей в возрасте 18-24 лет (в целом по стране интерес к этой категории соискателей снизился на 2%). В то же время на 1% увеличилась доля приглашений, отправленных людям 25-34 и 35-44 лет.

Наиболее заметно интерес к молодым соискателям снизился в профессиональных сферах «Юристы», «Управление персоналом» и «Стратегия, консалтинг» (-4%).

Никак не изменилось к концу сентября отношение работодателей к соискателям в зависимости от опыта их работы, но в отдельных профессиональных сферах ситуация отличается от общей. Так, в сфере «Страхование» компании на 4% чаще стали приглашать на собеседования соискателей без опыта работы, в сферах «Добыча сырья», «Закупки», «Маркетинг, реклама», «Наука, образование» и «Сельское хозяйство» – на 1% чаще.