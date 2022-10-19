Треть россиян откладывают ежемесячно более 30% от зарплаты

Аналитики финансовых сервисов Platforma и финансового маркетплейса Сравни провели исследование и выяснили, что 33% россиян каждый месяц стараются откладывать более трети от своего заработка. 37% откладывают меньшие суммы, а 30% – не копят деньги вообще.

В ходе опроса россияне рассказали, как часто брали кредиты за последние 3 года: 40% ответили, что делали это единожды, 41% – несколько раз, 12% – не более 1 раза в год, а 7% признались, что вынуждены были брать кредиты постоянно. Чаще всего (31%) опрошенные брали займ на сумму не более 50 тыс. рублей. Пятая часть респондентов брали кредиты на сумму 200 – 300 тыс. рублей, 14% занимали от 500 тыс. до 1 млн рублей, и ещё столько же – от 100 до 200 тыс. рублей. Еще 14% россиян брали микрозаймы в размере 50 – 100 тыс. рублей. 4% брали кредиты на 300 – 500 тыс. рублей и 3% – более 1 млн рублей.

Острый кризис в экономике повлиял и на платежеспособность россиян. Ежемесячные платежи по кредитной карте четко в срок оплачивает лишь каждый второй респондент (47%). 29% стараются гасить долги по кредитке ежемесячно, но получается это, по их словам, не всегда. 16% признались, что часто не успевают в срок, а 8% регулярно просрочивают оплату.

Но даже несмотря на нестабильность в экономической сфере, кредитные рейтинги россиян улучшились. По данным Сравни, во третьем квартале 2022 года средний кредитный рейтинг россиян составил 611 баллов, что выше показателей аналогичного периода прошлого года – 575 баллов. Самый высокий кредитный рейтинг по областям отмечен у жителей Мурманской области – 637, а самый низкий (583) – у жителей Курганской области. Самыми ответственными заемщиками оказались россияне в возрасте от 47 лет.

Города с самыми высокими средними показателями кредитного рейтинга - Владивосток, Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Нижний Новгород.

«Больше всего пользователей с кредитным рейтингом 1000 баллов живут в Москве и области, Краснодарском крае, Санкт-Петербурге и Свердловской области. Пользователей с низким кредитным рейтингом чаще всего можно встретить в Пензенской области, Татарстане и Кировской области», – прокомментировал Алексей Грибков, заместитель генерального директора финансового маркетплейса Сравни.

Однако, вопреки высокой востребованности кредитования, регулярно следят за своим кредитным рейтингом лишь 29% россиян. 23% проверяют свой рейтинг лишь в случае возникновения необходимости в оформлении кредита, а 24% в принципе делают это крайне редко. 14% не следят за своим кредитным рейтингом, а каждый десятый вообще не знает, что это такое.

Отношение россиян к семейному бюджету и его распределению также ощутимо изменилось. Более половины (63%) респондентов рассказали, что ведут семейную бухгалтерию. Из них 23% начали вести ее с февраля 2022, 19% – с недавних пор, а 21% на протяжении долгого времени уже согласовывают свои бюджеты с семейной бухгалтерией. Четверть респондентов ответили, что прежде вели ее, но перестали, а 12% просто не видят в ней необходимости.

Незначительно изменилось и отношение к кредитным карточкам. Строгий ежемесячный лимит на траты по кредитке установлен у 39% опрошенных. 41% ответили, что у них есть примерная сумма, за которую они стараются не выходить, однако это не всегда получается. Пятая часть участников исследования ответила, что не следит совершенно за своими тратами по кредитной карте.

«Любопытно, что итоговую сумму выплат по кредиту знают 64% опрошенных россиян – остальные не обращают внимание на условия договора. Вопрос финансовой грамотности за последние пару лет встал очень остро – люди все чаще задумываются о формировании денежной подушки безопасности, особенно в условиях различных форс-мажорных и зачастую не зависящих от нас обстоятельств. Однако необходимость вести регулярный учет, составлять домашнюю бухгалтерию и в целом более осмысленно подходить к тратам отпугивает часть граждан. Хочется обратить внимание граждан на высокую доступность этой информации в эпоху тотальной цифровизации, поскольку теперь, чтобы узнать, как составить план трат на месяц, достаточно задать релевантный запрос поисковику и потратить полчаса времени, чтобы найти наиболее подходящую статью по этой теме или, например, урок», – прокомментировал Борис Васильев, руководитель по развитию финансовых сервисов Platforma.

За последние месяцы россияне стали активнее заполнять пробелы в финансовой грамотности. Самый популярным способом оказалось чтение финансовых СМИ – его выбирают 38% опрошенных, еще 31% подписаны на блогеров-финансистов и 10% – покупают курсы по финграмотности.