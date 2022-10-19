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В региональном сосудистом центре Братской больницы №2 впервые провели операцию тромбоэкстракции

Операция проводится в первые шесть часов после ишемического инсульта и считается одним из современных и эффективных методов лечения острого нарушения мозгового кровообращения. Об этом рассказал руководитель регионального сосудистого центра Иркутской областной клинической больницы Иван Коробейников.

Оборудование для проведения подобных операций в сосудистом центре Братской больницы №2 закупили по региональному проекту «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение».

Отделение укомплектовано современным ангиокомплексом.

– Внедрение операций тромбоэкстрации позволит оказывать высокотехнологическую помощь пациентам с неврологической патологией, улучшить качество их жизни и снизить смертность пациентов с инсультом, количество случаев выхода на инвалидность по данной нозологии, – отметил и.о. министра здравоохранения Иркутской области Алексей Шелехов. 

Всего в Иркутской области работает три сосудистых центра.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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