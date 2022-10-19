72% россиян хотели бы работать удаленно

Сервис Работа.ру провел исследование и выяснил, в каком формате сейчас работают россияне, устраивает ли он их, и хотели бы они перейти на удаленку. В опросе приняли участие более 3000 пользователей сервиса из всех регионов страны.

40% опрошенных отметили, что работают в офисе или другом рабочем помещении компании, а 36% респондентов уточнили, что пока находятся в поиске работы.

Почти каждый пятый участник исследования (19%) отметили, что работают в гибридном формате (частично в офисе, частично удаленно). 15% опрошенных россиян рассказали, что полностью работают в удаленном формате.

Из тех, кто еще не работает на удаленке, 72% опрошенных выразили желание найти работу с дистанционной занятостью. 16% респондентов отметили, что не хотели бы работать удаленно, а 12% пока не задумывались об этом.

Кстати, в начале этого года удаленную занятость указывали 8% россиян, а работу в гибридном формате – 12%. При этом, найти удаленную работу хотели 56% опрошенных.

Чаще всего удаленная работа привлекает россиян тем, что она позволяет экономить время на дорогу – это отметили 63% опрошенных. Еще 61% респондентов отметили, что дистанционная занятость позволяет самостоятельно распоряжаться рабочим временем. Для 59% участников исследования удаленка – это возможность экономить деньги на поездки и питание. Также 41% респондентов отметили, что удаленная работа позволяет проводить больше времени с семьей.

Треть опрошенных (33%) указали, что плюсом для них является возможность работать в любой одежде. Еще 18% респондентов отмечают возможность чаще заниматься спортом, а 17% участников исследования подчеркивают, что удаленная занятость дает больше стабильности. Еще для 14% опрошенных удаленка – это возможность проводить больше времени с питомцем.

В варианте «Другое» 9% респондентов чаще всего указывали, что удаленка дает возможность больше спать, работать над несколькими проектами или работать из-за рубежа.

12% опрошенных россиян, которые хотели бы работать удаленно, рассказали, что готовы к смене профессии ради этого и уже обучаются новой специальности.

Более половины респондентов (55%) также отметили, что готовы к смене профессии, но не знают, с чего начать.

Треть участников исследования (33%) указали, что не готовы менять специальность ради удаленной занятости.

Из главных минусов удаленки респонденты чаще всего отмечали неподходящую для такого формата профессию (45%) и отсутствие живого общения с коллегами (45%). Еще 41% опрошенных отметили, что дистанционный формат может стереть границы между работой и личной жизнью.

36% участников исследования, которые не хотели бы работать удаленно, рассказали, что не могут сконцентрироваться на рабочих задачах из дома, а 30% отметили необорудованное рабочее место.

«В современных реалиях, когда многие привыкли работать «на удаленке», проблема домашнего офиса стала как нельзя более актуальной. Не в любой квартире можно выделить полноценный рабочий кабинет для каждого члена семьи, которому приходится работать вне офиса. Теперь при разработке планировочного решения дизайнеры взяли за правило вписывать рабочие поверхности в незаметные уголки и маленькие пространства дома. На нескольких примерах работ я показала, как можно создать полноценное рабочее место, пересмотрев мебельные решения, поставив небольшой стол в спальне или используя подоконник и балкон», – прокомментировала Полина Цветкова, руководитель направления «Архитектура и дизайн» сервиса Ремонт со СберУслугами.

В варианте «Другое» 7% респондентов чаще всего указывали, что удаленная занятость может быть причиной финансовой нестабильности.