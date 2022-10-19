«Открытие Инвестиции» стали генеральным спонсором проекта «Недетский бизнес» на канале СТС KIDS

«Открытие Инвестиции» (бренд группы банка «Открытие») выступили в качестве генерального спонсора детского телешоу «Недетский бизнес» на канале СТС KIDS. Новая инициатива «Открытие Инвестиции» направлена на поддержку начинаний юных российских предпринимателей и повышение финансовой грамотности подрастающего поколения, рассказали SIA.RU в банке.

«Недетский бизнес» — новый проект канала СТС KIDS при участии школы BusinessFOX, реализуемый при поддержке «Открытие Инвестиции». Дети представляют свои бизнес-проекты и выигрывают деньги на их развитие. В процессе шоу юные бизнесмены отвечают на вопросы по финансовой грамотности, зарабатывая баллы. В конце каждого выпуска один из топ-менеджеров «Открытие Инвестиции» лично поздравит и вручит победителю подарочный сертификат на 100 000 рублей.

Участниками съемок стали дети от 7 до 16 лет. Главный критерий отбора участников — интерес к предпринимательской деятельности. Несмотря на юный возраст, многие ребята уже планируют воплотить собственный бизнес-план или имеют реализованный бизнес.

Выпуски программы выходят каждую субботу в 16:00 в эфире телеканала СТС KIDS, начиная с 15 октября. Сезон «Недетского бизнеса» при поддержке «Открытие Инвестиции» насчитывает 10 выпусков.

Юрий Маслов, генеральный директор «Открытие Инвестиции»:

«Мы убеждены, что финансовую грамотность надо осваивать с детства — знания в этой области помогут ребятам не только избежать многих проблем во взрослой жизни, но и достичь финансового благополучия. Научившись управлять личным бюджетом, грамотно распределять и эффективно инвестировать средства, находить баланс между доходами и расходами, юное поколение тем самым обеспечит себе и своим близким уверенность в завтрашнем дне на годы вперед. Уверены, что знания и опыт, которые подарит участникам телепроект, их умение управлять финансовыми потоками принесет много пользы стране».

Евгений Горбунов, начальник управления продуктов, маркетинга и технологий УК «Открытие»:

«Проект «Недетский бизнес» ярко показывает, что ни возраст, ни стартовый капитал не имеют никакого значения, если у вас есть мечта, в которую вы верите. Неважно, сколько вам лет и сколько средств вы можете вложить прямо сейчас. Главное – уверенно идти к реализации своей идеи. Совсем юные предприниматели доказывают, что все цели достижимы, а значит и мы можем последовать их примеру и инвестировать прямо сейчас, не откладывая до лучших времён».