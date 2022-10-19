Игорь Кобзев предложил создавать новые производственные кластеры для достижения технологического суверенитета России

Вопросы импортозамещения обсудили на заседании правления Торгово-промышленной палаты Российской Федерации с участием заместителя министра промышленности и торговли РФ Алексея Груздева, рассказали SIA.RU в пресс-службе правительства Иркутской области.

Фото пресс-службы правительства Иркутской области

Предложения по достижению технологического суверенитета представил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, особо подчеркнув важность межрегиональной кооперации.

– Необходимо посмотреть, что ввозится в страну в целом, и, каждому региону, согласно специализации, взять часть задач импортозамещения на себя. Например, Иркутская область традиционно сильна в химии, производстве лекарств, машиностроении, сфере лесопромышленного комплекса. Развитие нашей специализации позволит увеличить стоимость товаров импортозамещения к 2026 году в пять раз – с 42 до 220 млрд рублей, – заявил Игорь Кобзев.

Губернатор отметил, что на данный момент в регионе уже производится 24 вида продукции импортозамещения. Это лекарственные препараты, картон, лак и краска, удобрения.

– В ближайшее время будем наращивать объемы производства изделий из алюминия, кабельной продукции, оборудования для оснащения самолетов, осветительных приборов, металлопроката, – сказал глава Приангарья.

Приводя примеры импортозамещения, губернатор напомнил, что Фармасинтез является единственным заводом в России, выпускающим препарат для борьбы с COVID-19 Ремдеформ, который ранее изготавливался только США и не поставлялся в Россию. В ближайшей перспективе компания планирует открыть цех по производству бронхолитиков. Сейчас подобные препараты импортируются из Германии, Индии, Швеции и Италии.

Также Иркутская нефтяная компания строит завод полимеров в Усть-Куте. Планируемая к выпуску продукция будет использоваться в машиностроении, медицине, тяжелой и легкой промышленности, в том числе для производства трубопроводов, конструктивных деталей, различных видов пленок, специализированных медицинских изделий. На данный момент полимеры завозят из стран Азии. Среди самых известных проектов импортозамещения – производство отечественных лайнеров МС-21 на Иркутском авиазаводе.

– Все комплектующие, включая двигатель, будут производиться на территории России. В регионе налажен выпуск кабельной продукции для самолетов, – сказал Игорь Кобзев.

Среди других проектов производство железа прямого восстановления в Черемховском районе, сэндвич-панелей и металлоконструкций, а также мобильных зданий и сооружений в Братске и т.д.

– Правительством Иркутской области выстроена система работы в рамках задач по достижению технологического суверенитета. Действуют штаб по обеспечению устойчивого функционирования экономики и Совет по импортозамещению. Если говорить о межрегиональной кооперации, то здесь очень помогает сервис импортозамещения. Благодаря ему стало возможно находить и закупать продукцию у отечественных производителей. Сегодня на данной площадке зарегистрировано 184 наших предприятия. Уже три тысячи тендеров прошло по закупке комплектующих для выпуска импортозамещающей продукции, – подчеркнул губернатор.

На заседании глава Приангарья также рассказал, какие меры поддержки промышленных предприятий реализуются в регионе, и внес ряд предложений по созданию новых производственных кластеров.

В частности, Игорь Кобзев отметил, что для повышения привлекательности кластеров необходимо на уровне Федерации снизить страховые взносы до 7,6%, обнулить налог на прибыль в федеральный бюджет, субсидировать покупку пилотных партий продукции кластеров, давать преференции участникам таких объединений в рамках госзакупок.

– При такой поддержке со стороны Федерации регионы реализуют все запланированные проекты, что обеспечит необходимый уровень технологического суверенитета России, – заявил губернатор Иркутской области.