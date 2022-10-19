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Оформить ипотеку Сбера через Домклик стало ещё проще

Подать онлайн-заявку через сервис Домклик на ипотеку Сбера стало ещё проще. Теперь клиентам не нужно загружать в анкету все страницы паспорта, включая пустые, как раньше. Достаточно загрузить только один разворот: вторую и третью страницы, рассказали SIA.RU в банке.

А если клиент зарегистрировался по Сбер ID (единая учётная запись для сервисов Сбера и партнёров) или через портал «Госуслуг», паспортные данные подтянутся автоматически, и фотографировать документ не понадобится вообще. Таким образом, Сбер всего по одному развороту паспорта предоставляет именно финальное, а не предварительное решение о выдаче ипотеки.

И ещё одна хорошая новость: для рефинансирования под залог недвижимости, включая «Семейную ипотеку», согласие органов опеки больше не нужно, если  для улучшения жилищных условий был использован материнский капитал. Исключение  когда доли детям уже выделены, то есть среди собственников предмета залога есть несовершеннолетние. В этом случае согласие опеки потребуется для принятия жилья в залог при рефинансировании.

Сервисы Домклик позволяют провести ипотечную сделку безопасно и легко. Рассчитать условия ипотеки и подать заявку можно онлайн за 5 минут. В банк нужно приехать только один раз — для подписания кредитного договора и получения ипотеки.

Подобрать подходящую недвижимость и оформить проведение сделки за свои средства можно онлайн на Домклик.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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