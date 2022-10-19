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Закрывать границы России из-за военного положения не планируется

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Россия не намерена закрыть границы в свете введения военного положения в четырех регионах, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

"Нет. Не планируется", — так ответил он на соответствующий вопрос.

Сегодня Владимир Путин подписал указ о введении с 20 октября военного положения в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях. Документ должен утвердить Совет Федерации.

Также указом президента вводится средний уровень реагирования на территориях Республики Крым, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей и г. Севастополя. На территориях, входящих в состав Центрального федерального округа и Южного федерального округа, за исключением вышеназванных субъектов вводится уровень повышенной готовности.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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