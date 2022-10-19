Новости

В Иркутской области введен режим базовой готовности, губернатор призвал не поддаваться панике

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев подписал распоряжение о дополнительных мерах в сфере противодействия терроризму на территории региона. Документ подготовлен в связи с Указами Президента России о дополнительных полномочиях глав субъектов страны и введении военного положения на территориях ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. В Приангарье вводится режим базовой готовности. Глава региона призвал население не поддаваться панике.

– Уважаемые жители Иркутской области! Сегодня Президент России Владимир Путин подписал Указы о дополнительных полномочиях глав регионов. Хочу сразу вас заверить: для жителей Иркутской области не будут вводиться никакие меры, ограничивающие обычный порядок жизни жителей. В стране вводится четыре разных уровнях реагирования в зависимости от территориального расположения. Самая высокая степень – военное положение. Оно введено в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях. В Прибайкалье будет введен режим базовой готовности. Это означает, что будет усилена охрана общественного порядка и важных объектов. Призываю вас не поддаваться панике и не пользоваться непроверенными источниками информации, – сказал Игорь Кобзев.

Читайте также:

Путин: 195 тыс. рублей в месяц составит довольствие мобилизованным
19 октября 2022
Закрывать границы России из-за военного положения не планируется
19 октября 2022

Министерствам экономического развития и промышленности, жилищной политики и энергетики, транспорта и дорожного хозяйства, здравоохранения, образования поручено организовать и обеспечить проведение проверок состояния антитеррористической защищенности и физической защиты потенциальных объектов террористических посягательств и мест массового пребывания людей и готовности к реагированию на угрозы террористического характера. Также поручено обеспечить усиление физической охраны и пропускного режима на потенциальных объектах террористических посягательств и мест массового пребывания людей, обеспечить готовность средств пожаротушения и иного имеющегося аварийно-спасательного оборудования для ликвидации последствий возможных террористических посягательств. Эти же действия рекомендовано провести главам муниципальных образований Иркутской области.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "Мобилизация в России 2022 свежие новости на сегодня":
Все материалы сюжета (169)


Реклама на сайте

Мобилизация в России 2022 свежие новости на сегодня
В Иркутской области введен режим базовой готовности, губернатор призвал не поддаваться панике
Путин: 195 тыс. рублей в месяц составит довольствие мобилизованным
Закрывать границы России из-за военного положения не планируется
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании