Reuters: страны G7 не планируют распространять потолок цен на нефть из РФ на страны ОПЕК

Новые шаги стран «Большой семерки» (G7), ограничивающие продажи российской нефти предельной ценой, не будут распространяться на производителей ОПЕК, сообщает Reuters со ссылкой на представителя министерства финансов США.

По информации ведомства, Соединенные Штаты связались с представителями стран ОПЕК, чтобы заверить, что ограничение их не затронет. Эти уточнения могут способствовать ослаблению разногласий между США и Саудовской Аравией, ведущим экспортером нефти и фактическим лидером ОПЕК, по поводу того, что Вашингтон считает сотрудничеством с Россией решение ОПЕК+ лишить рынки поставок нефти как раз в тот момент, когда надвигается глобальная рецессия.



Между странами-потребителями, такими как США, и производителями нефти нарастала напряженность в отношении политики добычи. При этом источники сообщают Reuters, что раздражение ОПЕК по поводу плана ограничения цен было одной из причин ее решения сократить добычу.