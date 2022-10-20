Zara может открыться в Москве и Санкт-Петербурге

Магазины Zara, Pull & Bear, Bershka и Stradivarius могут открыться в «Атриуме», «Метрополисе» и «Галерее», рассказали «Известиям» в Российском совете торговых центров (РСТЦ).

Там уточнили, что моллы уже ведут переговоры с группой Inditex, владеющей этими брендами. Вероятно возобновление работы магазинов и в других ТЦ. Но марки сохранят в России только часть точек в топовых локациях — крупнейших торговых центрах в городах-миллионниках.

Собственники ТЦ «Атриум» и «Метрополис» в Москве, а также «Галереи» в Санкт-Петербурге ведут переговоры с испанской Inditex о возобновлении работы магазинов Zara, Bershka, Pull & Bear и Stradivarius, сообщил «Известиям» вице-президент РСТЦ Павел Люлин. По его словам, обсуждается оплата аренды на ранее заключенных условиях: как правило, ставка привязана к обороту точки.

Ранее стало известно, что Inditex планирует остаться на российском рынке и допускает продажу бизнеса компании, которая находится в юрисдикции страны, не признанной в РФ недружественной.