Спрос на кредиты снизился на 25% в конце сентября и октябре

Спрос на кредиты со стороны граждан в конце сентября и октябре упал на 10–25%, узнали «Известия».

Такая тенденция нетипична для этого периода — обычно с начала осени и до конца года количество заявок на займы, наоборот, растет, отметили в банках.

Сокращение спроса может быть связано с ростом геополитической напряженности и оттоком некоторой доли кредитоспособных граждан за рубеж, считают опрошенные «Известиями» эксперты.

Также влияет на ситуацию ужесточение банками риск-политик и удорожание заемных средств — по потребкредитам средняя процентная ставка уже дошла до 19,69% годовых.

Российские банки отмечают падение спроса на кредитные продукты с начала частичной мобилизации, узнали «Известия». В «Зените» число обращений за заемными деньгами снизилось на 20–25% в зависимости от сегмента, рассказал директор департамента розничных рисков банка Александр Шорников.

— Относительно кредитной активности мы действительно наблюдаем снижение спроса примерно на 20%, что нетипично для этого периода. Обычно с сентября и до конца года, наоборот, количество заявок на кредиты растет, — подчеркнули в Новикомбанке.