Никаких ограничений на туризм в Крыму и Краснодарском крае не вводилось – Ростуризм

Отдых в этих регионах можно продолжать в плановом режиме, рассказала в Телеграм-канале руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова.

«Получаю много вопросов по поводу туристических поездок в наши популярные южные регионы – Крым и Краснодарский край. На текущий момент никаких ограничений на туризм в Крыму и Краснодарском крае не вводилось. Вся туристическая инфраструктура продолжает работать в обычном режиме», – пишет Догузова.

Она подчеркнула, что отдых в этих регионах можно продолжать в плановом режиме, никаких новых ограничений на поездки в Крым и Краснодарский край нет.