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За год средний размер ипотечного кредита на покупку первичного жилья увеличился более чем на 50%

За год средний размер ипотечного кредита на покупку жилья на первичном рынке России увеличился более чем на 50% — до 5,9 млн рублей. На вторичном рынке средний чек по ипотеке увеличился почти на 14,5% — до 3,02 млн рублей, свидетельствуют данные аналитической и консалтинговой компании Frank RG, с которыми ознакомились «Известия».

По оценке эксперта экосистемы недвижимости «Метр квадратный» Натальи Саввиной, в апреле и мае 2022 года на первичном и вторичном рынках жилья наблюдалось снижение ипотечной активности: уровень ставок быстро повысился в марте и начал снижаться только в июне.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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