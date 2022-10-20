США обвинили сына красноярского губернатора в нарушении санкций

Пятерых граждан России – Юрия Орехова, Артема Усса, Светлану Кузургашеву, Тимофея Телегина и Сергея Тулякова – обвиняют в нарушении режима санкций и отмывании денег. Об этом говорится в сообщении офиса прокурора Восточного округа Нью-Йорка.

Артема Усса задержали в Италии, его должны экстрадировать в США.

«Сегодня в федеральном суде Бруклина оглашено обвинительное заключение по 12 пунктам, в котором пять граждан России – Юрий Орехов, Артем Усс, Светлана Кузургашева, также известная как «Лана Нейман», Тимофей Телегин и Сергей Туляков – обвиняются в различных преступлениях, связанных с глобальной сетью закупок, контрабанды и отмывания денег», – говорится в сообщении.

Губернатор Красноярского края Александр Усс прокомментировал обвинение:

«Поставка нефтепродуктов, общедоступного оборудования и технических средств, которые свободно продаются и покупаются во всем мире, вдруг объявляется американскими властями незаконной. Почему? Только потому, что это делается во благо России. Политический окрас этих обвинений очевиден».