Жители Иркутской области ставят тройки своим руководителям и сами хотят стать начальниками

Сервис для поиска работы hh.ru выяснил у жителей Иркутской области, как они оценивают своих руководителей.

Идеальный руководитель, по мнению иркутян, разбирается в профессии и отрасли (77%), умеет планировать свою работу (68%), спокойно воспринимает конструктивную критику (48%), кроме того, он справедлив и не выбирает любимчиков (45%).

Значительно реже к качествам идеального руководителя относят строгость и доброту (по 3%), привычку держать подчиненных на расстоянии (6%), общительность (10%), эрудированность и культурность (по 13%). Также сотрудникам не особенно важно, чтобы руководитель имел высшее образование (6%).

Средние по важности качества начальника: четкое соблюдение регламентов (29%), умение поддержать в трудную минуту (29%), решительность (26%) и творческий подход к задачам (16%).

В целом жители Иркутской области не склонны высоко оценивать достоинства своих непосредственных руководителей: 3,6 балла из пяти возможных (где «1» – очень плохой руководитель, «5» – очень хороший руководитель). При этом уровень профессионализма своего начальства опрошенные жители области оценили выше – на 4 балла (по России в целом средний балл – 3,7).

23% работников региона обычно одобряют решения своих руководителей: 13% при этом озвучивают свою точку зрения, еще 10% поддерживают, но молча. 10% опрошенных, как правило, не согласны с позицией своих руководителей и прямо говорят об этом. Еще 61% могут как согласиться, так и не согласиться с действиями начальства в зависимости от ситуации. Интересно, что чаще всего во всем соглашаются с руководством юристы (33%) и маркетологи (30%), а выступают против – медицинские работники (19%) и представители сферы транспорта (18%).

84% иркутян считают, что руководитель должен советоваться с подчиненными при принятии решений: как правило, это маркетологи (88%) и ИТ-специалисты (87%). Обратной точки зрения придерживаются только 15%, чаще других это медики (28%) и юристы (24%).

Среди жителей Иркутской области сразу 58% опрошенных хотели бы сами занимать руководящую должность. Еще 13% не мечтают о должности начальника, а 26% уже и так являются руководителями.