АТБ вошел в топ-20 самых активных банков в социальных сетях в III квартале

Сервис Brobank.ru определил самые активные банки в соцсетях по итогам III квартала 2022 года. По его данным, 16-е место занял Азиатско-Тихоокеанский банк.

В рейтинг вошли лишь 20 финансовых институтов из проанализированных 41. Эксперты портала оценили частоту появления материалов на четырех платформах: Telegram, ВКонтакте, Одноклассники и YouTube. Учитывалась только одна группа от определенного финансового института на отдельно взятом ресурсе.

Также аналитики Brobank.ru построили рейтинг активности банков по отдельным социальным сетям. В него вошли структуры, которые входят в ТОП-100 по объему активов и располагают суммарной аудиторией минимум в 10 000 подписчиков. АТБ занял 10-е место по социальной сети Одноклассники и 11-е место по Вконтакте.