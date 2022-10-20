Банк запустил акцию для новых клиентов: каждый, кто оформит дебетовую Альфа-Карту с 10 октября до 30 ноября, получит 10% кэшбэка за все покупки по карте.
Максимальный размер повышенного кэшбэка – 2000 рублей. Заказать карту можно онлайн.
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Новости
Альфа-Банк заплатит кэшбэк 10% на все покупки по Альфа-Карте
Банк запустил акцию для новых клиентов: каждый, кто оформит дебетовую Альфа-Карту с 10 октября до 30 ноября, получит 10% кэшбэка за все покупки по карте.
Максимальный размер повышенного кэшбэка – 2000 рублей. Заказать карту можно онлайн.
/ Сибирское Информационное Агентство /
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