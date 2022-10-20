Альфа-Банк и МФТИ подписали соглашение о сотрудничестве

Ректор Московского физико-технического института (МФТИ) Дмитрий Ливанов и президент Альфа-Банка Олег Сысуев заключили двустороннее соглашение, направленное на развитие образования в сфере IT.

В рамках сотрудничества банк и университет планируют запускать совместные образовательные, акселерационные программы, вести научные исследования, организовывать IT-мероприятия, практику и стажировки для студентов, развивать и внедрять современные банковские технологии, а также решать другие важные задачи.

Это не первый совместный проект Физтеха и Альфа-Банка – в апреле партнеры запустили совместную магистерскую программу «Машинный интеллект в финансах», бесплатную для всех студентов. Она готовит профессионалов по работе с данными и алгоритмами в банковском бизнесе.

«Альфа-Банк уже много лет ведёт активную работу в поддержку образования в России. Сотрудничество с Физтехом, как одним из лучших технических вузов страны, позволяет постоянно совершенствовать подходы в этих процессах, внедрять новые форматы и привлекать молодых амбициозных специалистов, что, безусловно, позитивно сказывается на развитии банковской индустрии, IT-сфере и образовании в целом», – отметил президент Альфа-Банка Олег Сысуев.

«Потенциал МФТИ, его студентов и выпускников крайне высоко ценится в самых разных отраслях промышленности и экономики. Финтех индустрия – не исключение. Востребованность физтехов дает им право выбирать самые интересные предложения, стажировки и образовательные программы. И как раз Альфа-Банк может предложить нетривиальные бизнес-задачи и образовательные проекты. Мы благодарим за неравнодушный и профессиональный подход, а особенно за трудоустройство выпускников и поддержку наших акселерационных программ», – сказал ректор МФТИ Дмитрий Ливанов.