Альфа-Банк поддержит предпринимателей при выходе на маркетплейсы

Теперь не надо изучать рынок самостоятельно и придумывать нишу. В Альфа-Банке помогут исследовать рынок, подобрать направление и даже товар, с которым заходить на маркетплейсы – если клиент новичок. Предпринимателю останется только выбрать бизнес и объем вложений.

Для опытных мерчантов также есть предложение – партнеры банка возьмут на себя логистику: заберут товар от поставщика, отсортируют, правильно маркируют и отгрузят на маркетплейс.

В бизнес-процессах тоже все понятно и прозрачно. Ежедневно в удобном мессенджере будут приходить отчеты о продажах: сколько и каких товаров продано, в каких регионах были покупки, какие отзывы и оценки оставили покупатели.

«Мы видим, что нашим клиентам нужна не только финансовая поддержка. У многих из них есть желание открыть бизнес, но они не знают с чего начать и что делать потом. Мы предлагаем готовое решение и всестороннюю поддержку при выходе на маркетплейсы, а также в течение всего периода работы. Партнерский сервис возьмет на себя не только консультирование, а сделает все – от покупки до маркировки и отгрузки товара на склад», – рассказал Владимир Борисенко, руководитель департамента развития малого и микробизнеса в партнерском канале.

Для клиентов Альфа-Банка специальная цена. Открыть счет и узнать подробности об услуге можно здесь.