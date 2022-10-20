ВТБ открыл крупнейший офис в Москве

ВТБ запустил крупнейшее в Москве мультиформатное отделение для обслуживания клиентов. На площади свыше 2 тыс. кв. метров будут работать порядка 100 сотрудников всех бизнес-направлений, которые смогут обслуживать на 20% больше клиентов, чем в среднем по сети. Новый формат объединит работу сразу пяти точек продаж, а по эффективности инфраструктуры превзойдет их в 1,5 раза.

Крупнейший офис ВТБ в Москве расположен в башне ВТБ по адресу Пресненская набережная, 10, стр.1. Посетителям будут доступны как банковские, так и не финансовые услуги. В основе концепции нового формата заложено использование единого пространства, максимально ориентированное на потребности клиентов всех сегментов бизнеса. Помимо открытых мест обслуживания к услугам клиентов - около 20 переговорных. В работе офиса предусмотрены специальные световые решения и арт-инсталляции в зонах ожидания, фоновое музыкальное сопровождение и элементы сенсорного маркетинга (интерактивная проекционная книга с информацией о социальных и благотворительных проектах ВТБ, ароматический маркетинг).

За счет технологических и мультимедиа систем переговорные нового офиса можно будет использовать для образовательных целей: проведения лекториев по вопросам финансовой грамотности или организации выставок. Инфраструктура офиса полностью адаптирована для обслуживания людей с ограниченными возможностями здоровья - организована безбарьерная среда для маломобильных клиентов, а все вывески, обозначения и банкоматы полностью адаптированы для слабовидящих или незрячих посетителей.

«Развитие сети офисов – стратегическая задача ВТБ. Мы одними из первых в России запустили новый тип современного мультиформатного офиса. Передовые технологии и удобное зонирование, которые мы применяем в новых точках, в 1,5 раза повышают эффективность обслуживания клиентов. Мультиформатный офис станет для нас не только крупнейшим отделением в столице. Это пространство объединит все направления бизнеса ВТБ и станет настоящей финансовой фабрикой с применением новых моделей обслуживания. У «Москва-Сити» высокий потенциал для развития бизнеса – ежедневно деловое сердце столицы посещают свыше 300 тысяч человек, многие из которых уже являются нашими клиентами и по достоинству оценят функционал нашего нового офиса», – прокомментировал Юрий Андресов, член правления ВТБ.

Столичный офис создан с учетом опыта масштабной модернизации сети отделений ВТБ в этом году. В ряде регионов это уже позволило достичь роста клиентопотока на треть от стандартных значений. Финансовая эффективность каждого сотрудника в новом офисе повышается на 50% по сравнению со стандартными точками продаж. В ближайшее время новое мультиформатное отделение ВТБ будет открыт в Санкт-Петербурге, Кемерово, Липецке и Волгограде.