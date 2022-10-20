Примсоцбанк предложил вклад «Новогодний чулок» под 7,8% годовых



Ставка при открытии вклада в офисе банка – 7,6%, в режиме онлайн – 7,8%. Эффективная процентная ставка – 7,82%. Вклад открывается на 367 дней. Минимальная сумма – 10 000 рублей.



Проценты начисляются ежеквартально и в конце срока вклада. Невостребованные проценты капитализируются. Начисленные проценты зачисляются на счёт по вкладу. Приходные операции в течение первых 180 дней. Расходные операции доступны только по сумме выплаченных на счёт процентов. При досрочном расторжении до истечения 180 дней сумма процентов составит 0,01%. После 181 дня и до истечения 366 дней - 5%. Пролонгация предусмотрена. Вклад можно открыть в пользу третьего лица.

С 18 октября в Примсоцбанке можно открыть новый вклад - "Новогодний чулок".