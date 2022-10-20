Новости

Пресс-служба Дальневосточного банка - в ТОП-12 самых активных

АО «Дальневосточный банк» занял 12 место в рейтинге самых активных пресс-служб банков в III квартале 2022 года. По сравнению с результатами прошлого года, банк поднялся в рейтинге на 13 пунктов.

Рейтинг опирается на среднесуточную частоту добавления публикаций на сайте той или иной структуры. Анализ охватывает 100 крупнейших финансовых институтов страны. Учитываются все типы пресс-релизов.

Также пресс-служба Дальневосточного банка вошла в ТОП-4 пресс-служб с лучшим ростом активности в III квартале 2022 года.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Мобилизация в России 2022 свежие новости на сегодня
В Иркутской области введен режим базовой готовности, губернатор призвал не поддаваться панике
Путин: 195 тыс. рублей в месяц составит довольствие мобилизованным
Закрывать границы России из-за военного положения не планируется
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании