Пресс-служба Дальневосточного банка - в ТОП-12 самых активных

АО «Дальневосточный банк» занял 12 место в рейтинге самых активных пресс-служб банков в III квартале 2022 года. По сравнению с результатами прошлого года, банк поднялся в рейтинге на 13 пунктов.

Рейтинг опирается на среднесуточную частоту добавления публикаций на сайте той или иной структуры. Анализ охватывает 100 крупнейших финансовых институтов страны. Учитываются все типы пресс-релизов.

Также пресс-служба Дальневосточного банка вошла в ТОП-4 пресс-служб с лучшим ростом активности в III квартале 2022 года.