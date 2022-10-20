С рабочих столов иркутян за 9 лет исчезли фото и сувениры

Чаще всего на виду держат смартфоны и кружки.

Минимализм уходит в прошлое: за последние 9 лет число офисных сотрудников в Иркутске, на столах которых ничего нет, сократилось более чем вдвое. Мобильные телефоны, ежедневники, ручки и очки стали встречаться на рабочих местах чаще, а фотографии и сувениры — реже. В открытом опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения Иркутска.

Самый распространенный предмет на рабочем столе — мобильный телефон: он всегда рядом у каждого второго офисного сотрудника (52%), причем мужчины держат его на расстоянии вытянутой руки чаще женщин. Кружка на столе — у 15% опрошенных. У каждого десятого (10%) рядом ежедневник или записная книжка, у 8% — ручка или карандаш, у 5% — очки. Ноутбук на столе у 5% респондентов, ключи — у 2%. Причем кружку и ключи чаще можно увидеть на столе у мужчин, а зеркало и косметику — у женщин.И лишь 14% Иркутян сообщили, что стараются не загромождать рабочее пространство, поэтому их стол обычно пуст.