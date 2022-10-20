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Зарядка по утрам сильнее влияет на продуктивность женщин

Женщины, которые занимаются спортом перед работой, оценивают свою продуктивность выше. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие 1600 трудоустроенных представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Мужчин, которые находят время для занятий спортом перед уходом на работу, больше, чем женщин: 12 и 7% соответственно.

Интересно, что средние оценки рабочей продуктивности представителей сильного пола практически не отличаются среди тех, кто делает зарядку, и тех, кто не делает (4,2 и 4,1 балла из 5 соответственно). Причем среди мужчин, которые дружат со спортом по утрам, больше и тех, кто оценивает продуктивность на максимальный балл (47%), и тех, у кого она минимальна (4%). Последние либо слишком усердствуют со спортивными нагрузками и на работу просто не остается сил, либо не вполне честны в оценках частоты занятий спортом и своей продуктивности.

У женской половины аудитории средние оценки личной продуктивности на работе выше среди тех, кто занимается спортом перед началом трудового дня: 4,6 баллов против 4,3 баллов среди тех, кто не делает с зарядку.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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