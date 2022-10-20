Мобилизованный из Бурятии Дмитрий Сидоров погиб в ходе выполнения специальной военной операции на Украине

Как пишет газета «Вперед», 24-х летний Дмитрий Сидоров из села Илька Заиграевского района Республики Бурятия погиб во время выполнения СВО на Украине.

Службу в рядах военных сил он прошел в 2018 году в должности водителя взвода транспортирования ракет.

Призван по частичной мобилизации 22 сентября, погиб 4 октября при исполнении воинского долга во время проведения специальной военной операции на Украине.

«У Дмитрия осталась мама – Сидорова Оксана Иннокентьевна и четыре сестры – Светлана, Татьяна, Анастасия, Евгения», – пишет издание.

Напомним, что президент Владимир Путин объявил в РФ «частичную мобилизацию» 21 сентября. В первую очередь в войска призовут граждан из запаса, ранее служивших в армии. Речь идет о 300 тыс. резервистов в возрасте от 20 до 60 лет. Cтудентов и срочников привлекать не планируется.