Сборы СберСтрахования по корпоративному страхованию выросли за 9 месяцев в 3 раза

Сборы дочерней компании Сбера СберСтрахование по корпоративному сегменту выросли за 9 месяцев 2022 года в 3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 9,5 млрд рублей — без учета входящего перестрахования, рассказали SIA.RU в компании.

Объём сборов увеличился преимущественно по всем видам страхования. Так, по защите имущества, одному из самых распространенных направлений корпоративного страхования, премия выросла в 2,5 раза. Страхование от несчастных случаев для юридических лиц также показало рост в более чем 2 раза. Быстро растущими оказались страхование автокаско и финансовых рисков: совокупные премии по этим видам увеличились в 7,2 и 4,6 раза соответственно.

Наибольшая доля во всех сборах по договорам корпоративного страхования пришлась на защиту имущества — 35%. Ещё 14% обеспечило страхование от несчастных случаев.

Виталий Павловский, управляющий директор, руководитель блока корпоративного страхования СберСтрахования:

«Страхование призвано обеспечивать стабильность бизнесу, вне зависимости от размера предприятий и конъюнктуры. Страховая защита позволит предприятиям избежать непредвиденных расходов из-за нештатных ситуаций, реализовать вовремя проекты и планы. Мы фиксируем стабильный рост продаж по корпоративной линии. Примечательно, что не только крупный бизнес интересуется страховой защитой, но и малый. Всего же в январе-сентябре 2022 года СберСтрахование заключила более 290 тысяч корпоративных договоров страхования, что в 7 раз больше по сравнению с 9 месяцами 2021 года, а также в 2,2 раза больше, чем за весь прошлый год».