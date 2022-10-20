Новые компьютеры по нацпроекту «Образование» поступили в школы Иркутской области

В 88 школах региона в 2022 году обновили компьютерное оборудование по проекту «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование». Для этих целей выделено более 135 млн рублей, из них 134 млн – федеральные средства, рассказали SIA.RU в пресс-службе правительства Иркутской области.

Фото пресс-службы правительства Иркутской области

– Сегодня серьезное внимание уделяется цифровизации, цифровой экономике. На государственном уровне поставлена задача – обеспечить импортозамещение в этой сфере. Важно, чтобы у детей была возможность осваивать информационные технологии под руководством профессионалов. Благодаря национальному проекту «Образование» в регионе за три года уже создана и действует сеть инновационных площадок с высокотехнологичным оборудованием: пять детских технопарков «Кванториум», 393 центра образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста», два Центра цифрового образования «IT-куб». Все это сделано для того, чтобы ребята в самых отдаленных населенных пунктах области смогли осваивать современные цифровые компетенции, – подчеркнул губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Как сообщил министр образования Иркутской области Максим Парфенов, в комплекты нового оборудования вошли ноутбуки и многофункциональные устройства. Среди получателей по семь школ из Ангарска и Иркутского района, шесть школ Чунского района, по пять школ из Братска, Усть-Илимска и Нижнеилимского района.

Всего оборудование поступило в общеобразовательные организации 32 муниципальных образований Иркутской области.

– Одна из важнейших задач современного образования – подготовить школьников к жизни в той цифровой среде, которая с каждым годом все активнее входит в различные сферы нашей жизни как на бытовом уровне, так и в сфере производства и высоких технологий. Конечно, готовить ребят мы должны с использованием самого современного компьютерного оборудования, при этом условия обучения в городах и в отдаленных населенных пунктах не должны разительно отличаться, – подчеркнул Максим Парфенов.

При этом министр отметил, что цифровая образовательная среда – это не подмена традиционного образования дистанционным, виртуальным. Речь идет о доступном интернете и оснащении каждой школы современным оборудованием, а также обучении педагогов работать, используя электронные ресурсы.

Всего за четыре года реализации национального проекта «Образование» в Иркутской области новое компьютерное оборудование на общую сумму почти 733 млн рублей поступило в 379 школ. В 2023-2024 году на средства этого проекта компьютеры закупят еще для почти ста общеобразовательных учреждений на сумму 302,8 млн рублей.