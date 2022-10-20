Неизвестный сжег иномарки во дворе Ангарска

Возгорание автомобилей Hyundai Tucson и Nissan Qashqai произошло в 95-м квартале города Ангарска Иркутской области ночью 18 октября – их поджег неизвестный мужчина, сообщает региональная полиция.

Фото полиции Иркутской области

Сообщение о возгорании автомобилей поступило в дежурную часть в 03:13. На место случившегося выехали следственно-оперативная группа и пожарные расчеты. На момент прибытия спасателей обе машины были частично охвачены огнем – существовала угроза распространения возгорания на соседние автомобили.

В результате пожара обе иномарки были практически полностью уничтожены огнем. Сотрудники полиции ведут розыск подозреваемого в совершении данного преступления, его приметы – мужчина худощавого телосложения, был одет в темную куртку со светлыми рукавами либо темный жилет и кофту светлого цвета с капюшоном.

«Если вам что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, просьба сообщить об этом по номеру телефона дежурной части УМВД России по Ангарскому городскому округу 8(3955) 53-05-15 или 02 (с мобильного 102)», – говорится в сообщении.