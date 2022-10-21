Ребенка в Шелехове за голову укусила собака – за это удалось отсудить 50 тысяч рублей

Шестилетнюю девочку за голову в районе теменной области укусила собака, ее мама смогла отсудить в городе Шелехове Иркутской области у владельцев животного 50 тысяч рублей компенсации морального вреда, сообщает пресс-служба Шелеховского горсуда.

Установлено, что инцидент произошел осенью – девочка вместе с подругами пошли в гости на соседний садовый участок, где им разрешили поиграть. Когда дети играли, дочь укусила собака, которая находилась в ограде дома.

Девочку сразу же доставили в больницу, где ей обработали рану, наложили узловые швы, поставили первую прививку от бешенства, а, позднее – еще пять. После укуса ребенок испытал сильный стресс, боль и страх, который ощущается до сих пор. Кроме того, пострадал внешний вид девочки – возле шрама на голове волосы растут не как прежде, не исключено, что в последующем придется прибегнуть к услугам пластического хирурга.

Ответчиком в суде являлась бабушка подруги пострадавшей - женщина является владельцем собаки, в момент произошедшего она спала в доме, оставив несовершеннолетних детей без должного присмотра в ограде собственного жилого дома, в котором находилась собака, не пристегнутая к цепи и без намордника.

Кроме компенсации женщина оплатит материальный ущерб - расходы на лечение ребенка и поездки в больницу.