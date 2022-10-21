Неизвестные на иномарке украли лежачий полицейский с дороги в Усолье-Сибирском

Мэр города Усолья-Сибирского Иркутской области Максим Торопкин 20 октября рассказал, что неизвестные на иномарке украли лежачий полицейский на улице Интернациональной.

«Произошел небольшой казус – буквально когда подрядчик снял старый асфальт и в сторону отложил на временное хранение лежачий полицейский, подъехала белая машина Toyota, которая украла наш лежачий полицейский», – рассказал мэр.

Он также добавил, что камеры видеонаблюдения зафиксировали произошедшее. Максим Торопкин призвал свидетелей случившегося или самих грабителей обратиться в местную администрацию. «Мы все равно вас найдем, верните наш лежачий полицейский», – резюмировал он.