Три электрозаправочные станции по дороге на Байкал открыла En+ Group

Они расположены в поселке Усть-Ордынский, а также сёлах Баяндай и Еланцы Иркутской области, рассказали SIA.RU в компании.

Еще одна заработала в тестовом режиме в Шелехове. Теперь сеть зарядных станций российского холдинга En+ Group в регионе насчитывает 13 пунктов.

Мощность станции в Усть-Ордынском составляет 50 кВт, в Баяндае и Еланцах – по 100 кВт, одновременно на них могут обслуживаться по два авто в режиме быстрой зарядки. Для заполнения на 80% аккумулятора самого популярного электромобиля региона Nissan Leaf потребуется примерно 20 минут. Об открытии ЭЗС на Байкальском направлении неоднократно просили как жители Иркутска и гости региона, так и владельцы электромобилей из Усть-Ордынского.

Теперь владельцы электромобилей смогут существенно сэкономить в поездках к местам отдыха. Так, траты на заправку электромобиля по пути на Ольхон составят порядка 650-700 рублей, что более чем в два раза ниже стоимости затраченного на этот же путь бензина.

Открывая сеть электрозаправочных станций, компания En+ Group поддерживает мировой тренд, направленный на развитие электромобилей и считает, что одним из важнейших стимулов перехода на электромобили является наличие развитой инфраструктуры зарядных станций. Основатель компании Олег Дерипаска задал курс на развитие экологичных технологий в промышленной и социальной политике En+ Group.

Присутствующие на открытии эксперты и представители власти сошлись во мнении, что регион должен получить федеральные субсидии для дальнейшего развития сети ЭЗС.

Михаил Хардиков, руководитель энергетического бизнеса En+ Group:

– Устойчивое развитие, частью которого является бережное отношение к окружающей среде, лежат в основе нашей работы. Мы обладаем всеми возможностями для надежного и бесперебойного электроснабжения объектов зарядной инфраструктуры и надеемся, что развитие сети зарядных станций для электромобилей в Иркутской области даст дополнительный импульс к более экологичному поведению, экстраполируя его с использованием «зеленых» видов транспорта на все бытовые привычки».

Георгий Кузьмин, заместитель председателя правительства Иркутской области:

– Мы направили документы для получения субсидии на развитие инфраструктуры для электротранспорта в 2024 году и Иркутская область уже попала в пилотный проект, но En+ вышла с инициативой, чтобы субсидирование началось уже в 2023 году. Губернатор Игорь Иванович Кобзев дал поручение правительству проработать вопрос с Минэкономразвития РФ. В ближайшее время мы с коллегами отработаем этот вопрос. Надеюсь, что в следующем году мы получим субсидию на строительство новых станций на территории Иркутской области. То, что мы сегодня открываем ЭЗС на пути на Байкал, говорит о том, что с каждым годом все больше людей на электротранспорте будут ехать на Ольхон, не причиняя вреда окружающей среде.

Еще раз благодарю компанию En+. Это настоящее партнерство, которое должно распространяться не только на открытие ЭЗС, но и на другие проекты, которые холдинг ведет в Иркутской области.

Евгений Горбачев, гендиректор автоцентра «Чистая энергия»:

– Мы всячески приветствуем открытие новых зарядных станций, мы знаем мир электромобилей, у нас у всех электрокары и мы очень любим на них путешествовать. И теперь, благодаря развитию инфраструктуры на популярных туристических направлениях, мы можем это делать более комфортно.

До конца этого года En+ Group запустит ещё пять станций: в Иркутске в микрорайоне Ново-Ленино и вблизи федеральных трасс в Черемховском и Усольском районах, а также Тулуне и Братске. Кроме того, первая станция энергохолдинга будет установлена в красноярском аэропорту.