Россияне стали меньше интересоваться Green Card

Эксперты портала о рынке недвижимости штата Флорида (США) Florida.Realestate проанализировали динамику интереса россиян к участию в визовой лотерее Green Card. В 2022 году наши соотечественники стали меньше интересоваться этой темой.

По итогам сентября 2022 года российский интерес к визовой лотерее Green Card вырос на 38,56% относительно августа текущего года. На данный момент количество запросов по темам, связанным с участием в этой программе, растет на протяжении трёх месяцев подряд.

Несмотря на значительный рост интереса в сентябре 2022 года, количество запросов в первом месяце осени со стороны россиян оказалось на 15,46% ниже, чем в том же месяце, но годом ранее.

По данным экспертов портал Florida.Realestate, в целом, за девять месяцев 2022 года, интерес к процессу участию в визовой лотерее, которое организует правительство США, снизился на 3,24% относительно результата за аналогичный период прошлого года.