Игорь Кобзев: Малый бизнес — наш потенциал для развития экспорта

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев принял участие в Международном экспортном форуме «Сделано в России» - 2022. На пленарной сессии «Экономика перемен. Создавая новую географию экспорта» председатель правительства России Михаил Мишустин подчеркнул, что сейчас глобальная экономика трансформируется, меняется соотношение центров принятия решений.



Фото с сайта правительства Иркутской области

Игорь Кобзев отметил, что Иркутская область сегодня занимает 10 место по экспорту в России. В регионе в пилотном режиме запускаются экспортные лоты «товар-страна», когда под конкретную продукцию подбирается дружественное государство, где эта продукция будет востребована.

Также на сессии губернатор сообщил, что в регионе разработана и действует система мер помощи бизнесу, которая строится на трех принципах: вовлечение, обучение и поддержка.

Приоритетным для региона губернатор назвал и развитие экспорта образовательных услуг. Для этого очень важно создать в Иркутске межвузовский кампус.

– Россия тесно встроена в этот процесс и будет активно и конструктивно содействовать получению более справедливого и эффективного для всех стран результата. У нас высокий индустриальный потенциал, крепкая финансовая система. Но главное – прочные двусторонние отношения с ключевыми участниками новой, многополярной мировой экономической архитектуры. Мы поддерживаем расширение торговли и инвестиций, стремимся к росту благополучия и стабильности. А когда люди объединены общей целью и стремлением её достичь, они могут сделать очень многое, – сказал Михаил Мишустин.На губернаторской сессии «Сделано в регионах – сделано в России. Синергия мер поддержки», которая состоялась с участием первого заместителя председателя правительства РФ Андрея Белоусова, глава Приангарья выступил с докладом о развитии экспорта в регионе.Также в Приангарье создается Совет по промышленному дизайну, который будет консультировать бизнес по вопросам повышения конкурентоспособности продукции и упаковки за счет обновления дизайна. В сфере АПК региона развивается собственный товарный знак Baikalnatural, который уже зарегистрирован в трех странах. Идет активная работа над продвижением продукции на рынки стран АТР.– Для нас экспорт – это показатель конкурентоспособности нашей экономики. А малый бизнес — это наш потенциал для развития экспорта. Мы находимся в постоянном диалоге с предпринимательским сообществом, чтобы своевременно реагировать на все возникающие вопросы, – подчеркнул Игорь Кобзев.В Приангарье был создан «Экспортный десант». Представители этой рабочей группы посещают территории области, проводят консультации, рассматривают бизнес-проекты, которые институты развития предпринимательства могут взять на сопровождение.Кроме этого для предпринимателей организуют семинары, тренинги, акселерационные программы. Система мер поддержки бизнеса постоянно обновляется. В частности, разработаны новые продукты Фонда развития промышленности региона с более выгодными условиями для экспортеров, снижены ставки по упрощенной системе налогообложения предпринимателям, попавшим под негативное влияние внешнего санкционного давления.Для дальнейшего развития внешнеэкономической деятельности Игорь Кобзев предложил предусмотреть возможность транспортировки продукции экспортеров до конечного потребителя в рамках услуг центров поддержки экспорта, а также увеличить максимальный объем финансирования по данному направлению до 1 млн рублей.Еще одна инициатива главы Приангарья направлена на поддержку предприятий, впервые выходящих на экспорт, и заключается в субсидировании на федеральном уровне части затрат на производство продукции, вывозимой за пределы страны.– Реализация обозначенных приоритетных направлений позволит выполнить стоящие перед нами задачи по увеличению объема несырьевого неэнергетического экспорта на 70% к 2030 году, вовлечению в экспорт более 100 новых предпринимателей, снижению доли продукции низкой степени переработки, – подчеркнул Игорь Кобзев.СПРАВКА:Международный экспортный форум «Сделано в России», организованный Российским экспортным центром (входит в ВЭБ.РФ), проходит в этом году уже в десятый раз. Это главное событие года для всего предпринимательского сообщества. В рамках форума обсуждаются пути совершенствования мер поддержки российских производителей, а также контуры развития торгово-экономических связей с другими странами.