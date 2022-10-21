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Новогодний отдых подорожал до 67%

Отдых на новогодние праздники обойдется россиянам до 67% дороже, чем в прошлом году. Это следует из данных туроператоров и сервисов бронирования, с которыми ознакомились «Известия».

Участники рынка сходятся во мнении, что значительнее всего выросли цены на путевки в Турцию, также заметно выросла стоимость туров в Египет, Шри-Ланку, ОАЭ.

По словам экспертов, это связано с подорожанием перелетов и проживания, сокращением предложения и снижением спроса. Впрочем, есть и направления, которые подешевели. Например, поездки в Таиланд стоят на 10–15% меньше, чем в прошлом году, рассказали в Ассоциации туроператоров России.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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