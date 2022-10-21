Рынок люксовых автомобилей с начала года сократился на 58%

Россияне приобрели 295 новых автомобилей сегмента Luxury, сообщает «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК».

Свыше 70% купленных в январе – сентябре 2022 года новых автомобилей сегмента Luxury получили «прописку» в Москве.

Наибольшее предпочтение среди люксовых автомобилей состоятельные жители РФ отдавали бренду Rolls-Royce (86 шт.), на долю которого пришлось 29% от общего объема. Второе место в марочном рейтинге занимают Maserati и Bentley, реализовавшие за 9 месяцев по 64 машины. Кроме этого, за истекшие полгода было куплено 32 новых автомобиля Ferrari, 26 – Lamborghini, 19 – Aurus и 4 – Aston Martin.

Тройку самых популярных у россиян люксовых моделей образуют кроссовер Maserati Levante (64 шт.), внедорожник Rolls-Royce Cullinan (47 шт.) и купе Bentley Continental GT (31 шт.).