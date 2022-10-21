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Сбер представил инновационные решения для развития туризма в России

Сбер стал официальным партнёром 25-й Международной выставки индустрии гостеприимства «ПИР Экспо» и 2-го Форума регионов России «Развитие туристической инфраструктуры». Мероприятия прошли в Москве 17–20 октября 2022 года. Специалисты банка рассказали, как Сбер помогает отечественной туриндустрии, и представили профильные решения для развития отрасли.

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Начальник управления по работе с клиентами недвижимости Сбербанка Арсен Оганджанян отметил растущий объём инвестиций в туротрасль и важную роль банка в этом процессе. Сегодня Сбер — лидер рынка кредитования гостиничной недвижимости. В кредитном портфеле банка уже более 80 проектов на общую сумму 85 млрд рублей. Банк активно участвует в госпрограмме субсидирования строительства отелей, что будет способствовать значительному росту кредитного портфеля гостиничного сегмента по мере реализации этих проектов в течение ближайших нескольких лет. При этом вектор инвестиций в новых реалиях меняется: фокус с делового и международного туризма смещается на развитие внутренней гостиничной инфраструктуры.

Исполнительный директор Центра отраслевой экспертизы «Туризм» Сбербанка Константин Марков выступил на стратегических сессиях форума «Спортивное гостеприимство: спортиндустрия как новый вектор развития инфраструктуры в туризме» и «Комплексные проекты в туристической отрасли: условия, факторы и примеры успешной синергии». Он рассказал об инновационных решениях Сбера, которые основаны на детальном анализе турпотоков, продолжительности пребывания туристов и структуры их расходов с помощью технологий искусственного интеллекта и новейших методов обработки больших данных. Такие продукты и сервисы могут стать драйвером развития не только отдельных компаний, работающих в сфере гостеприимства, но и целых регионов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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