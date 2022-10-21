Платформа Свое Село Россельхозбанка запустила сервис бронирования объектов загородной недвижимости

Платформа для создания комфортной жизни за городом Свое Село расширила функционал для компаний-партнеров и клиентов. Пользователи платформы получили возможность забронировать выбранный объект загородной недвижимости после предоплаты.

Новый сервис уже доступен для пользователей. Для того, чтобы им воспользоваться, необходимо выбрать на витрине платформы Свое Село дом или земельный участок, в карточке которого есть кнопка «Забронировать».

При нажатии этой кнопки данные о заявке передаются компании-партнеру, а после внесения предоплаты возможность забронировать объект становится недоступной другим посетителям платформы. Срок брони и сумма предоплаты определяется каждым партнером индивидуально для объектов. Средства перечисляются непосредственно партнеру, с ним же производится документальное оформление сделки.

На данный момент сервис бронирования доступен не для всех домов и земельных участков: его предоставляют только компании, которые разметили свою витрину объектов для бронирования.

В перспективе данным функционалом смогут воспользоваться и агентства недвижимости: они также смогут размещать на витрине платформы Свое Село объекты для продажи, предоставляя клиентам возможность их бронирования.

«При развитии платформы Свое Село мы стремимся к тому, чтобы процесс взаимодействия был простым и удобным, а все его участники получали максимально позитивный пользовательский опыт. Расширение функциональности и ускорение дистанционного взаимодействия являются направлением, с помощью которого реализуется такой подход. Новая функция бронирования объектов загородной недвижимости позволит и покупателям, и продавцам быстрее заключать сделки, а это выгодно для обеих сторон», – прокомментировала Елена Батурова, директор Центра развития финансовых технологий Россельхозбанка.

Платформа Свое Село – часть постоянно совершенствующейся и расширяющейся цифровой экосистемы Россельхозбанка, ориентированной на развитие сельскохозяйственного бизнеса и фермерства и повышение привлекательности жизни в сельской местности в рамках реализации ключевого направления национального проекта по доступному жилью.

На данный момент на платформе Свое Село представлены более 1000 аккредитованных подрядчиков, 2500 проектов домов, бань, гаражей и более 7000 услуг по ремонту, строительству, дизайну, инженерным услугам, озеленению территории и обустройству дома более чем в 130 категориях. Суммарно количество объектов загородной недвижимости, размещенных на площадке, превышает 1 млн.

Для предпринимателей размещение на платформе бесплатно. Чтобы публиковать услуги на Своем Селе, нужно зарегистрировать компанию на сайте. А чтобы размещать проекты домов, необходимо стать подрядчиком Россельхозбанка.