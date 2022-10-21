Солид Банк запустил депозит овернайт для бизнеса

Краткосрочный депозит юридических лиц со сроком в один рабочий день (при проведении операций в пятницу - на период с пятницы до понедельника включительно) был запущен в АО «Солид Банк» весной 2022 года и пользуется спросом у предпринимателей.

Такой вид депозита отлично подойдет для крупных сумм и в ситуациях, когда, например, сегодня клиент заплатил вам большую сумму, а платить поставщикам нужно только завтра. Денежные средства на это время можно передержать на овернайте, чтобы они не просто лежали, а получить с них дополнительный доход.

Также специалисты банка отмечают, что если переводить на овернайт денежные средства регулярно, например, раз в неделю, то доход, полученный с такого короткого депозита, будет выше.

Условия депозита «Овернайт выходного дня» на 21.10.2022:

Минимальная сумма: 5 000 000 рублей

Ставка: ключевая ставка ЦБ РФ минус 1,5% годовых

Срок: один рабочий день (при проведении операций в пятницу - на период с пятницы до понедельника включительно)

Пополнение: не предусмотрено

Частичное снятие: нет

Получить консультацию и открыть овернайт выходного дня можно в любом офисе Солид Банка, а оставить заявку можно по ссылке: https://solidbank.ru/for-business/deposit/depozit-overnayt-vykhodnogo-dnya/

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