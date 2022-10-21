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Названы лучшие работодатели Иркутской области

Онлайн-платформа по поиску работы SuperJob представила исследование, которое определяет наиболее привлекательных работодателей России с точки зрения соискателей.

В исследовании 2022 года участвовали 6590 работодателей из Иркутской области, в списке победителей – 26 работодателей из сфер торговли, строительства, производства, медицины и пр.

SuperJob присуждает звание «Привлекательный работодатель» компаниям, деятельность которых соответствует критериям:

  • Уровень вознаграждения, предлагаемый в вакансиях, не ниже среднерыночного для своего города.
  • Отсутствие жалоб соискателей на вакансии работодателя в период их публикации на портале Superjob.ru.
  • Отсутствие жалоб соискателей на невыполнение работодателем условий трудового соглашения в течение 6 месяцев после трудоустройства.

Лучшие работодатели Иркутской области 2022:

  1. СТО “Кузя” (автосервисы)
  2. Ледел-Байкал (электротехническое оборудование)
  3. РесурсИнвестСтрой (металлопрокат, лом)
  4. Профклимат (оборудование)
  5. Прокошенко (общественное питание)
  6. УК ИСТ-Групп (консалтинг)
  7. Жар-Свежар (производство хлеба и кондитерских изделий)
  8. Байкал-Строй (строительство)
  9. SK Group (строительство)
  10. ЧОП"Арктика-СВ-Защита"
  11. Генеральная уборка (клининг)
  12. ООО “Элит Секьюрити” (охрана)
  13. Наномед (медицина)
  14. Мир Света (электротехническое оборудование)
  15. ПиАр (строительство)
  16. ЭнергоРеновация (производство резиновых изделий)
  17. A9 Systems (оборудование и автоматизация)
  18. РСК Капитал (строительство)
  19. РЭС (электроэнергетика)
  20. ИСТ Трейд (ГСМ, нефтепродукты)
  21. ССК Иркутск (строительство)
  22. РегионСтройКомплект (электротехническое оборудование)
  23. ЭнергоСетьСтрой (инженерные сети)
  24. Иркутский завод Металлоконструкций (производство)
  25. СервисПроектСервис (строительство)
  26. Монтажный центр (инженерные сети)

/ Сибирское Информационное Агентство /
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