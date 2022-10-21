Названы лучшие работодатели Иркутской области

Онлайн-платформа по поиску работы SuperJob представила исследование, которое определяет наиболее привлекательных работодателей России с точки зрения соискателей.

В исследовании 2022 года участвовали 6590 работодателей из Иркутской области, в списке победителей – 26 работодателей из сфер торговли, строительства, производства, медицины и пр.

SuperJob присуждает звание «Привлекательный работодатель» компаниям, деятельность которых соответствует критериям:

Уровень вознаграждения, предлагаемый в вакансиях, не ниже среднерыночного для своего города.

Отсутствие жалоб соискателей на вакансии работодателя в период их публикации на портале Superjob.ru.

Отсутствие жалоб соискателей на невыполнение работодателем условий трудового соглашения в течение 6 месяцев после трудоустройства.