Названы лучшие работодатели Иркутской области

Онлайн-платформа по поиску работы SuperJob представила исследование, которое определяет наиболее привлекательных работодателей России с точки зрения соискателей.
В исследовании 2022 года участвовали 6590 работодателей из Иркутской области, в списке победителей – 26 работодателей из сфер торговли, строительства, производства, медицины и пр.
SuperJob присуждает звание «Привлекательный работодатель» компаниям, деятельность которых соответствует критериям:
- Уровень вознаграждения, предлагаемый в вакансиях, не ниже среднерыночного для своего города.
- Отсутствие жалоб соискателей на вакансии работодателя в период их публикации на портале Superjob.ru.
- Отсутствие жалоб соискателей на невыполнение работодателем условий трудового соглашения в течение 6 месяцев после трудоустройства.
Лучшие работодатели Иркутской области 2022:
- СТО “Кузя” (автосервисы)
- Ледел-Байкал (электротехническое оборудование)
- РесурсИнвестСтрой (металлопрокат, лом)
- Профклимат (оборудование)
- Прокошенко (общественное питание)
- УК ИСТ-Групп (консалтинг)
- Жар-Свежар (производство хлеба и кондитерских изделий)
- Байкал-Строй (строительство)
- SK Group (строительство)
- ЧОП"Арктика-СВ-Защита"
- Генеральная уборка (клининг)
- ООО “Элит Секьюрити” (охрана)
- Наномед (медицина)
- Мир Света (электротехническое оборудование)
- ПиАр (строительство)
- ЭнергоРеновация (производство резиновых изделий)
- A9 Systems (оборудование и автоматизация)
- РСК Капитал (строительство)
- РЭС (электроэнергетика)
- ИСТ Трейд (ГСМ, нефтепродукты)
- ССК Иркутск (строительство)
- РегионСтройКомплект (электротехническое оборудование)
- ЭнергоСетьСтрой (инженерные сети)
- Иркутский завод Металлоконструкций (производство)
- СервисПроектСервис (строительство)
- Монтажный центр (инженерные сети)