Довольных уровнем своей зарплаты в Сибири больше всего в Иркутской области

Служба исследований hh.ru провела опрос среди жителей Иркутской области и выяснила, довольны ли они своей заработной платой и как сильно она должна вырасти, чтобы полностью устраивать.

Уровень текущей зарплаты устраивает 36% опрошенных работников Иркутской области (причем лишь 13% однозначно довольны своим доходом, еще 23% - скорее довольны, чем нет). 61% жителей региона сообщили, что нынешняя заработная плата их не удовлетворяет. Остальные затруднились ответить.

Если сравнивать регионы Сибирского ФО, то больше всего довольных уровнем своей зарплаты среди работников Иркутской области (36%), а больше всего тех, кого не устраивает их зарплата – среди представителей Алтайского края (73%).

Чаще всех недовольство уровнем оплаты труда выражают работники из профессиональных сфер «Безопасность» и «Наука, образование» (по 77% опрошенных здесь зарплата не устраивает), «Госслужба, НКО» (73%) и «Медицина, фармацевтика» (71%). Тех, кто доволен своей зарплатой, больше всего в сферах «Консультирование» (44%), «Высший менеджмент» (42%), «Закупки» (41%), «Добыча сырья» (39%) и «Управление персоналом» (38%).

30% жителей Иркутской области отметили, что им не хватает прибавки в 40-50%, чтобы они были довольны своей зарплатой. 17% признали, что их заработок должен вырасти в два раза, чтобы его уровень их полностью устраивал. Еще 19% хотели бы, чтобы их текущая зарплата увеличилась более, чем в два раза.

Чаще всего о необходимости увеличения зарплаты более чем в два раза говорили представители сфер «Наука, образование» (39%), «Высший менеджмент» (34%) и «Госслужба, НКО» (29%), ровно в два раза – в сферах «Искусство, развлечения, массмедиа» (38%), «Консультирование» (36%) и «ИТ, интернет, телеком» (33%).

Добавим, что достойной свою заработную плату сегодня считают только 13% опрошенных жителей Иркутской области, обратной точки зрения придерживаются 49%, а еще 38% полагают, что их зарплата – просто нормальная. Как достойную чаще всего определяют свою зарплату топ-менеджеры (37%), HR-специалисты (32%), представители сферы ИТ (31%). Напротив, тех, кто не считает уровень оплаты своего труда достойным, больше всего в сферах «Безопасность» (80%), «Рабочий персонал» (79%) и «Туризм, гостиницы, рестораны» (74%).