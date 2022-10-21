Дорогу к «золотым пескам» ввели в эксплуатацию в Иркутской области

Завершены работы на дороге, ведущей в популярное туристическое место – село Хадахан, расположенное на «золотых песках» на Братском море, рассказали SIA.RU в пресс-службе правительства Иркутской области.

Это 10-километровый участок дороги Кутулик – Бахтай – Хадахан с 13 по 23 километр. Он расположен в Аларском и Нукутском районах. Работы проведены в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Специалисты отремонтировали 15 водопропускных труб, обустроили земляное полотно, уложили дорожную одежду с облегченным типом покрытия – асфальтобетоном. Сейчас её ширина составляет 4,5 метра, ширина обочин увеличилась до двух метров. Установлены дорожные знаки, остановки общественного транспорта, нанесена разметка.

Стоимость капитального ремонта составила 438 млн рублей.

Завершается капитальный ремонт на втором участке этой дороги – с 24 по 43 километр. На его проведение выделено 453 млн рублей. Сдать планируется в следующем году.