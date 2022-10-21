Игорь Кобзев назначил кураторов над муниципалитетами Иркутской области

Губернатор Игорь Кобзев подписал распоряжение «О взаимодействии исполнительных органов государственной власти Иркутской области». Документ закрепляет за заместителями главы региона и председателя областного правительства кураторство над каждым из муниципальных образований Прибайкалья, рассказали SIA.RU в пресс-службе правительства региона.

Как сказано в распоряжении, это делается в целях организации взаимодействия исполнительных органов государственной власти Иркутской области с территориальными органами федеральных структур, органами местного самоуправления муниципальных образований региона, направленного на обеспечение социально-экономического развития территорий. Документом также признается утратившим силу аналогичное распоряжение губернатора от 25 марта 2020 года.

За собой Игорь Кобзев оставил кураторство над областным центром.

Первому заместителю губернатора – председателю правительства Иркутской области Константину Зайцеву поручено курировать Ангарский городской округ, Братск и Братский район. Первому заместителю главы региона Роману Колесову – Саянск, Зиму, Зиминский и Шелеховский районы.

Первый заместитель председателя областного правительства Руслан Ситников назначен куратором Жигаловского, Иркутского, Катангского и Ольхонского районов. Заместитель губернатора Андрей Бунев – Киренского Усть-Кутского, Нижнеилимского, Бодайбинского, Мамско-Чуйского районов и Листвянского муниципального образования.

Заместитель губернатора – руководитель администрации Усть-Ордынского Бурятского округа Анатолий Прокопьев кроме всех районов УОБО будет также курировать Усть-Удинский район. Заместитель председателя правительства Иркутской области Валентина Вобликова – Свирск, Черемхово, Балаганский, Заларинский и Куйтунский районы. Зампреду правительства Сергею Довгалюку поручено кураторство над Тайшетским, Нижнеудиским, Тулунским районами и городом Тулуном.

За заместителем председателя областного правительства Георгием Кузьминым закреплены Усолье-Сибирское, Усольский, Слюдянский, Качугский и Черемховский районы. За зампредом председателя регионального кабинета министров Павлом Писаревым – Усть-Илимск, Усть-Илимский и Казачинско-Ленский районы.