Природно-оздоровительный комплекс премиум класса построят на берегу Байкала

Соглашение подписали президент Cosmos Hotel Александр Швейн, глава Бурятии Алексей Цыденов и гендиректор АО «Особая экономическая зона «Байкальская гавань» Максим Шарипов. Об этом сообщили в пресс-службе компании Cosmos Hotel.

Скриншот из презентации проекта

Пятизвездочный природно-оздоровительный комплекс под брендом Cosmos Collection построят на участке «Бухта Безымянная». Проект включает строительство гостиницы на 100 номеров, дуплексов, коттеджей, глэмпинга, СПА-центра, конгресс-холла, клиники тибетской медицины, физкультурно-оздоровительного комплекса, банного комплекса и эко-парка. Общая площадь строительных объектов превысит 50 тыс. квадратных метров. Площадь участка составит 382 гектара.

Планируемый объем инвестиций в проект составит 11 млрд руб. и будет профинансирован из собственных средств Cosmos Hotel Group и партнеров, а также привлекаемых кредитов. Реализация проекта планируется в несколько этапов: первая очередь будет открыта до 1 апреля 2024 года, вторая и третья – до конца 2027 года.